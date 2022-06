Na szkoleniach niezmiennie pada pytanie, czy utrata zaufania do pracownika to wystarczający powód do jego zwolnienia i jak to właściwie uzasadnić. Odpowiedź nie jest jednoznaczna i zależy od wielu czynników i wymaga przy tym dobrej znajomości orzecznictwa.

O co kadrowe pytają na szkoleniach PROBLEM Czym jest zaufanie w relacjach pracowniczych?