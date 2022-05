Wczoraj Sejm rozpoczął prace nad tym projektem i wszystko wskazuje na to, że będą się one toczyć bardzo szybko, bo na wczorajszy wieczór zaplanowano już II czytanie na sali plenarnej. Mimo wniosków o porzucenie tak ambitnego harmonogramu, nie został on zmodyfikowany - w opinii posłów PiS korzyści płynące z podwyżek przewyższają ewentualne wątpliwości co do treści przepisów . - Tempo jest adekwatne do skali problemu - przekonywał wiceminister zdrowia Piotr Bromber.