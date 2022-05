Wydłużony do 10 lat okres jej przechowywania będzie liczony inaczej niż niż dla innych pracowników, a ze względu na to, że przepisy wejdą w życie w trakcie miesiąca, stanie się to utrudnione. Kłopoty mogą być też z zakresem zastosowania uproszczonej ewidencji. A to wszystko już od najbliższej niedzieli

Łukasz Prasołek, specjalista z zakresu czasu pracy, były pracownik PIP i SN Nowe rozwiązania wynikające z unijnego pakietu mobilności wymusiły także zmiany w przepisach krajowych. W ustawie z 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1412; ost.zm Dz.U. z 2022 r. poz. 209; dalej: ustawa) są one wprowadzane etapami, począwszy od lutego 2022 r. Ostatnia ich część wejdzie w życie 29 maja i dotyczy zasad prowadzenia ewidencji czasu pracy kierowców. Jeden wygląd