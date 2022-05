Taka propozycja nie satysfakcjonuje związkowców. Z mechanizmu ustalania najniższej płacy określonego w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2177) wynika bowiem, że w przyszłym roku powinna ona wzrosnąć co najmniej o 406,30 zł (czyli do 3416,30 zł). Skoro rząd proponuje, by od stycznia podwyższyć ją jedynie o 340 zł, najwyraźniej uważa, że gwarantowany przepisami wzrost (o 406,30 zł) nie musi być wypłacany w całości od stycznia. Część tej kwoty (66,30 zł) byłaby „skonsumowana” dopiero poprzez podwyżkę lipcową.