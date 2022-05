Nową wysokość zasiłku określa obwieszczenie ministra rodziny i polityki społecznej z 10 maja 2022 r. (M. P. poz. 486). Co do zasady jego kwota podlega corocznej waloryzacji od 1 czerwca na podstawie wskaźnika inflacji za rok poprzedni. Wzrost cen wyniósł w ubiegłym roku 5,1 proc., a więc o tyle też zostaje podwyższona wysokość zasiłku dla bezrobotnych. W efekcie podstawowa kwota zasiłku będzie wynosić 1304,10 zł przez pierwsze trzy miesiące jego pobierania oraz 1024,10 zł przez pozostały okres posiadania do niego prawa (teraz jest to 974,40 zł). Zmianie ulegnie też wysokość zasiłku dla osoby bezrobotnej, która była zatrudniona krócej niż pięć lat. W takim przypadku – zgodnie z art. 72 ust. 2 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 690) należy się 80 proc. kwoty tego świadczenia. To oznacza, że osobie, która miała krótki staż pracy, będzie przysługiwać 1043,28 zł przez pierwsze trzy miesiące, a później 819,28 zł. Z kolei osoba, która była zatrudniona dłużej niż 20 lat, może liczyć na 120 proc. kwoty zasiłku podstawowego, co daje odpowiednio 1564,91 i 1228,91 zł.