Mimo że do wakacji jeszcze sporo czasu, handlowcy już szukają pracowników do sklepów w miejscowościach turystycznych. Biedronka ma pracę dla ok. 500 osób, Lidl prowadzi rekrutację ok. 300 - to więcej niż w poprzednich latach. Netto potrzebuje ok. 100 osób. W skali całej branży potrzeby idą w tysiące.