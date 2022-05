W sprawie danych osobowych sygnalistów polski ustawodawca umywa ręce. Projekt ustawy, która ma wdrożyć unijną dyrektywę, co do zasady chroni tożsamość zgłaszających i dane , które będą pozyskiwane w trakcie weryfikowania zgłoszeń, ale jednocześnie dopuszcza ich ujawnienie. Przepisy nie przesądzają, czy i w jakich przypadkach mają być uwzględniane skargi anonimowe, więc wszystko wskazuje na to, że nie będą one rozpatrywane w trybie omawianej ustawy. Brakuje też podstaw do przetwarzania informacji wrażliwych, które na pewno pojawią się w zgłoszeniach (np. o osobistych koneksjach, poglądach, zdrowiu osób, które naruszyły prawo). Na dodatek terminy usunięcia pozyskanych danych są niespójne.