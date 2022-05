Chodzi o te osoby, które z terytorium Polski wykonują ją na rzecz swoich ukraińskich pracodawców. Zdaniem MRiPS jest to dozwolone, ale co do takiego stanowiska istnieją poważne wątpliwości. Autorem artykułu jest Tomasz Rogala, radca prawny, partner w kancelarii PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień | Littler.

Coraz więcej osób wykonuje pracę zdalną na rzecz pracodawcy zagranicznego, przebywając w Polsce. Wielu z tych pracowników to obywatele Ukrainy, którzy, uciekając przed wojną do Polski, musieli porzucić swoją dotychczasową stacjonarną pracę, ale z uwagi na jej charakter mogą dalej wykonywać ją zdalnie z Polski. Zarówno ci pracownicy, jak i ukraińskie firmy chcące kontynuować zatrudnienie ich podczas pobytu w Polsce mogą jednak nie zdawać sobie sprawy z tego, że wykonywanie w Polsce pracy na rzecz pracodawcy zagranicznego podlega polskim przepisom regulującym prawo do wykonywania pracy przez cudzoziemców. Na temat przesłanek legalności wykonywania w Polsce pracy zdalnej na rzecz pracodawcy zagranicznego istnieją jednak rozbieżne poglądy. Na podstawie specustawy