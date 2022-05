Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej proponuje podwyżkę diety za dzień podróży służbowej o 8 zł. – Nie zrekompensuje to w pełni inflacji, ale nie można przesadzać z podwyżkami świadczeń, bo mogłoby to przyczynić się do jeszcze większego wzrostu cen – uważają partnerzy społeczni.

Resort przygotował projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2013 r., poz. 167). Obecnie dieta pracownika w delegacji wynosi 30 zł (pracodawcy prywatni mogą ustalić inną kwotę, ale nie niższą od tej przewidzianej dla budżetówki). Wspomniana wartość obowiązuje od 1 marca 2013 r. i przez ten czas jej siła nabywcza spadła, w tym w szczególności w ostatnich latach, w związku z wysoką inflacją (przypomnijmy, że w kwietniu – w ujęciu rocznym – wyniosła 12,4 proc.). Ma to znaczenie nie tylko z perspektywy wydatków, jakie w praktyce ponoszą zatrudniony i pracodawca (w związku z delegacją), ale też podatkowej. Diety osób prowadzących działalność gospodarczą są kosztami uzyskania przychodów, ale tylko w części nieprzekraczającej wysokości określonej w rozporządzeniu (czyli obecnie 30 zł). – Kwestia podwyższenia diet była sygnalizowana w trakcie prac zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Rady Dialogu Społecznego (RDS). W praktyce pracodawcy są obecnie zmuszeni do podwyższania tych świadczeń z uwagi na wzrost cen. I nie mogą tych podwyżek wliczyć do kosztów. Podwyższenie diety jest więc konieczne, ale powinno być ono przedmiotem uzgodnień zespołu – wskazuje prof. Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan, przewodniczący zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych RDS.