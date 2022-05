Taki może być uboczny skutek odwołania stanu epidemii na obszarze RP i zastąpienia go stanem zagrożenia epidemicznego (ma to nastąpić od 16 maja 2022 r.). Pracodawcy, którzy na podstawie specustawy covidowej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.) kierowali zatrudnionych do pracy zdalnej, powinni sprawdzić, jak sformułowali polecenia w tej sprawie. Jeśli wskazali w nich, że zatrudniony ma wykonywać obowiązki z domu w okresie stanu epidemii, to po odwołaniu tego ostatniego muszą wydawać nowe polecenia (np. na czas stanu zagrożenia epidemicznego lub - co jest bezpieczniejszym rozwiązaniem - na oba wymienione stany, bo nie da się wykluczyć, że stan epidemii zostanie jeszcze przywrócony).