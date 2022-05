Chodzi o dodatek do wynagrodzenia dla osób, które realizują zadania z zakresu bezpieczeństwa w przestrzeni wirtualnej w służbach, organach administracji i podmiotach działających w ramach krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Od dawna płace takich specjalistów w sektorze prywatnym znacznie odstają od tych proponowanych przez instytucje publiczne, dlatego państwo, chcąc dysponować wysoko wykwalifikowaną kadrą, ustanowiło wspomniane świadczenie. Wprowadziła je ustawa z 2 grudnia 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa (Dz.U. poz. 2333). Zgodnie z jej przepisami wysokość dodatku zależy od wykonywanych zadań. Może to być nawet 30 tys. zł brutto miesięcznie. Ponadto, aby zapewnić takim specjalistom jeszcze wyższą wypłatę, w ostatnim czasie znowelizowano też rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1949 ze zm.). W konsekwencji osobom podlegającym ubezpieczeniom społecznym (podobnie jak funkcjonariuszom) wspomniany dodatek nie jest też wliczany do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.