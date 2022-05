Co do zasady pracownicy nie będą zobowiązani do uzyskania nowych zezwoleń na pracę lub zmiany dotychczasowych zezwoleń na pobyt czasowy i pracę. Opisany przypadek stanowi bowiem typowy przykład przejścia zakładu pracy (wskutek przejęcia jednej spółki przez drugą), a w takiej sytuacji przepisy (a dokładniej w tej sytuacji art. 119 ustawy o cudzoziemcach) stanowią wprost, że nowe zezwolenie na pracę lub zmiana zezwolenia na pobyt czasowy i pracę nie są wymagane, pod warunkiem jednak, że nie nastąpi zmiana w zakresie warunków zatrudnienia cudzoziemca, takich jak zakres obowiązków, nazwa stanowiska czy wynagrodzenie. Uzyskanie nowych dokumentów legalizujących pracę może być więc wymagane, jeżeli oprócz zmiany pracodawcy wskutek przejścia zakładu pracy dojdzie także do zmiany warunków zatrudnienia.