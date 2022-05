Zgodnie z projektem urząd pracy będzie kierował do pracodawcy kandydatów, którzy spełniają wymagania określone w ofercie, a jednocześnie wyrazili zainteresowanie podjęciem proponowanej pracy. W praktyce oznacza to, że osoba bezrobotna, którą skierowano do podmiotu występującego o wydanie informacji starosty, będzie mogła odmówić przyjęcia oferty bez obawy o utratę statusu bezrobotnego. - Takie rozwiązanie przyczyni się do racjonalizacji testu rynku pracy oraz zwiększenia szans na znalezienie zatrudnienia przez osoby bezrobotne. Firma, która składa ofertę pracy w celu uzyskania informacji starosty, z reguły znalazła już kandydata - cudzoziemca na oferowane stanowisko i nie należy się spodziewać, że będzie zainteresowana powierzeniem pracy osobie bezrobotnej. Kierowanie do niej tylko kandydatów, którzy mają motywację do przedstawienia się pracodawcy z jak najlepszej strony, zwiększy szansę na ich zatrudnienie na stanowisku, które było przewidziane dla cudzoziemca. Ponadto ewentualna odmowa zatrudnienia osoby bezrobotnej, która jest zainteresowana podjęciem pracy oraz spełnia wymagania, nie będzie budzić wątpliwości co do intencji pracodawcy i może stanowić podstawę do wydania informacji o możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych firmy przez powiatowy urząd pracy, ograniczając w ten sposób możliwość powierzania pracy cudzoziemcom - wyjaśnia resort.