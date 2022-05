Wymogi te zmodyfikowała nowelizacja ustawy o emeryturach pomostowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 755), która weszła w życie 20 kwietnia 2022 r. Obecnie maksymalna wysokość dofinansowania to dla wszystkich 80 proc. szacowanej wartości projektu, nie więcej niż 299 tys. zł na działania inwestycyjne i 300 tys. zł na działania inwestycyjno-doradcze. Powód? W latach 2020 i 2021 wśród wnioskujących o dopłaty dominowali płatnicy zatrudniający do 49 pracowników. Program nie był więc atrakcyjny dla dużych firm. Równy udział procentowy dofinansowania ma być zachętą do poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy u wszystkich płatników.