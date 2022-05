Po wielu naciskach wywieranych na polskiego ustawodawcę, m.in. za pośrednictwem mediów, 15 kwietnia br. w życie weszła nowelizacja specustawy, na podstawie której wprowadzono szczególny sposób ubiegania się przez cudzoziemców z określonych państw o wizy krajowe. Co do zasady wizę uzyskuje się przed przyjazdem do Polski we właściwym konsulacie lub ambasadzie. Zatem bez tego dokumentu nie ma możliwości wjazdu do Polski dla cudzoziemców spoza UE. Ustawodawca dostrzegł problem osób, które uciekły do Polski przed wojną, lecz nie miały wiz i, aby je uzyskać, musiałyby wyjechać z Polski, co stanowi znaczne utrudnienie. Dlatego po nowelizacji specustawy obywatele państw wskazanych w rozporządzeniu wydanym przez ministra spraw zagranicznych mogą zwracać się do MSZ o wydanie im wizy krajowej bez obowiązku dokonania tego we właściwym konsulacie poza granicami Polski.