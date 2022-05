ZUS podkreślił, że w sytuacji zawarcia umowy o pracę tymczasową pracodawcą pracownika tymczasowego jest agencja, a nie pracodawca użytkownik. Powołał się na wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 30 października 2012 r. (sygn. akt III AUa 728/12). SA orzekł, że to agencja zawiera z pracownikiem tymczasowym umowę, kieruje go do wykonywania pracy na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika oraz wypłaca mu wynagrodzenie. Choć pracownik nie jest podporządkowany agencji w rozumieniu art. 22 kodeksu pracy (tzn. nie wykonuje pracy na jej rzecz i pod jej kierownictwem), to właśnie z nią wiąże go stosunek pracy.