Trybunał przypomniał, że zgodnie ze wspominaną dyrektywą prawa i obowiązki zbywającego spółkę wynikające z umowy o pracę przechodzą na przejmującego. Samo przejęcie przedsiębiorstwa lub jego części nie stanowi podstawy do zwolnienia – czy to przez zbywającego, czy przejmującego. Zakończenie zatrudnienia jest natomiast możliwe z powodów ekonomicznych, technicznych lub organizacyjnych powodujących zmiany w stanie zatrudnienia. Odstępstwo od tych przepisów ochronnych jest przewidziane we wspomnianym art. 5 dyrektywy. Zgodnie z nim wspomniane regulacje ochronne nie mają zastosowania do przejęć przedsiębiorstw dokonywanych w warunkach określonych w tym przepisie (jeżeli państwa członkowskie nie ustalą inaczej). Ochrona nie przysługuje więc pracownikom, pod warunkiem że łącznie są spełnione trzy warunki: wobec zbywającego musi być prowadzone postępowanie upadłościowe lub inna podobna procedura, musi ono zostać wszczęte w celu likwidacji aktywów zbywającego i być nadzorowane przez właściwy organ publiczny.