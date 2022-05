Projekt modyfikuje też zasady przekazywania wypełnionej karty do Głównego Urzędu Statystycznego. Pracodawca ma tego dokonać w ciągu 14 dni roboczych od zatwierdzenia protokołu powypadkowego lub sporządzenia karty. Wyjątkiem jest część II, uzupełniająca, którą trzeba będzie przekazać nie później niż z upływem sześciu miesięcy od zatwierdzania protokołu lub sporządzenia karty. Dokument należy składać w formie elektronicznej na portal sprawozdawczy GUS . Firmy, które zatrudniają do pięciu pracowników, nadal będą mogły przekazywać kartę w formie papierowej do Urzędu Statystycznego w Gdańsku.