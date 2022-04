Reklama

"Jeśli chodzi o wysokość minimalnego wynagrodzenia w przyszłym roku, musimy poczekać na jeszcze jeden wskaźnik do 11 maja i do 15 czerwca przedstawić Radzie Dialogu Społecznego. Jedno, co jest na dzisiaj pewne, to że waloryzacja będzie dwukrotnie w ciągu roku 2023” – powiedziała na antenie TVP Info szefowa MRiPS.

Wynika to, jak wyjaśniła, z ustawowych gwarancji, że jeśli wskaźnik inflacji wynosi więcej niż 5 proc., podwyższanie płacy minimalnej odbywa się dwukrotnie.

"Przygotowujemy rozwiązania, różne warianty, które będziemy chcieli przedstawić Radzie Dialogu Społecznego, ale jeszcze moment musimy poczekać” – dodała minister.

W 2022 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 3010 zł brutto. Czwartkowy "Dziennik Gazeta Prawna” podał, że wszystko wskazuje na to, że przyszłoroczne najniższe wynagrodzenie będzie wynosiło co najmniej 3 416,30 zł, czyli o 406,30 zł więcej niż obecnie. (PAP)

Autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl

