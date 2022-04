Dodaje, że coraz więcej firm zastanawia się nad tym w związku z pojawiającymi się ze strony resortu zdrowia informacjami o możliwości zastąpienia stanu epidemii stanem zagrożenia epidemicznego. Dlatego organizacja postanowiła wysłać pytanie w tej sprawie do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), ale ten przekazał je do Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (BON), który udzielił odpowiedzi dla OBPON.org. Przypomina w niej, że art. 15h specustawy covidowej został wprowadzony w celu zabezpieczenia praw osób niepełnosprawnych w trakcie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, m.in. w sytuacji, gdy nie jest możliwe zebranie się zespołu orzekającego w terminie czy zgromadzenie wymaganej dokumentacji medycznej z powodu trudności z dostępem do specjalistów. BON podkreśla, że orzeczenie o niepełnosprawności zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, a przedłużenie ich z mocy prawa oznacza również prawo do korzystania z ulg i uprawnień wynikających z posiadania tego dokumentu.