Jak wskazuje, minione dwa lata epidemii były pod tym względem szczególne, nie tylko ze względu na tarczę antykryzysową, lecz także nowe świadczenia rodzinne, które zaczął obsługiwać organ rentowy. Chodzi m.in. o świadczenie 500 plus (od 2022 r. ZUS przejął jego wypłatę od samorządów) oraz o rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO). Są one wypłacane tylko bezgotówkowo, na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego. Ponadto w obydwu przypadkach wnioski można składać tylko elektronicznie.

W najnowszym dokumencie strategicznym organ rentowy przeanalizował m.in. oczekiwania klientów i zdecydował o jeszcze szerszym zastosowaniu w przyszłości usług informatycznych. Jakich? Chodzi np. o rozwiązania chmurowe. Ma to gwarantować większą dostępność i stabilność e-usług oferowanych przez ZUS w okresach dużego zainteresowania klientów, np. gdy składają wnioski o 500 plus na nowy okres świadczeniowy lub gdy lekarze wystawiają dużą liczbę zwolnień lekarskich (e-ZLA).

W strategii wskazano również na konieczność dalszej poprawy komunikacji (przesyłania informacji) organu rentowego z innymi instytucjami. – To ważna część nowoczesnego e-urzędu. Dzięki pozyskaniu danych o kliencie z innych instytucji możliwe będzie odciążenie go od obowiązku dostarczania różnych dokumentów niezbędnych do załatwiania spraw. Co w efekcie przełoży się na skrócenie czasu obsługi – mówi Gertruda Uścińska.