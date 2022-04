I wskazuje na kilka scenariuszy. - Z uwagi na to, że ustawa zawiera m.in. błędy merytoryczne, w uzasadnieniu brakuje jakiejkolwiek analizy, a są tylko frazesy propagandowe, posłowie mogą zwrócić się o jej uzupełnienie do wnioskodawcy. Projekt może też trafić do zamrażarki sejmowej, czyli po prostu utknie na etapie prac komisji. Z kolei trzecia możliwość, najbardziej radykalna, to odrzucenie projektu. Ale z uwagi na to, że jest to jednak projekt prezydencki, bardziej realny wydaje się drugi scenariusz - wskazuje prof. Langer.