To jednak od pracodawcy zależy, czy i jakie sankcje zastosuje. Przy czym niezbędnym elementem procedury nakładania kary porządkowej jest uprzednie wysłuchanie pracownika. Jeżeli z powodu nieobecności w zakładzie pracy pracownik nie może być wysłuchany, bieg dwutygodniowego terminu na nałożenie kary porządkowej liczonego od powzięcia przez pracodawcę wiadomości o naruszeniu porządkowym nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu do dnia stawienia się pracownika do pracy. Co ważne, przepisy nie wyłączają możliwości stosowania kar porządkowych wobec osób pracujących poza zakładem pracy i nie przewidują pominięcia wysłuchania. Daje ono obwinionemu pracownikowi możliwość ustosunkowania się do stawianych mu zarzutów, a pracodawca ma możliwość zrewidowania decyzji o nałożeniu kary porządkowej – w sytuacji gdy została ona podjęta bezpośrednio po uzyskaniu wiadomości o przewinieniu. Należy jednak pamiętać, że przepisy kodeksu pracy nie regulują procedury przeprowadzania wysłuchania pracownika za wyjątkiem kwestii wstrzymania terminu w sytuacji, gdy pracownik z powodu nieobecności w pracy nie może być wysłuchany. Przyjmuje się zatem, że czynność wysłuchania, jak sama nazwa wskazuje, powinna dawać pracownikowi możliwość osobistego ustosunkowania się do zarzucanego mu przewinienia porządkowego. Tym samym pracodawca powinien stworzyć obwinionemu warunki do bezpośredniego spotkania się z pracodawcą lub inną osobą upoważnioną do przeprowadzenia czynności wysłuchania.