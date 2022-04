Dodać wypada, że inna jest też rola obu wymienionych wcześniej przepisów. Celem art. 29 par. 2 k.p. jest przede wszystkim zapewnienie pracownikowi dowodu na to, że zawarł umowę o określonej treści, co ułatwia dochodzenie roszczeń pracowniczych (por. K. Jaśkowski, E. Maniewska, Komentarz aktualizowany Kodeksu pracy, Lex/el. 2017). Z kolei celem art. 281 pkt 2 k.p. jest zapobieganie „syndromowi pierwszej dniówki”, które to zjawisko nierzadko było wynikiem porozumienia między pracodawcą a pracownikiem (Wykroczenia przeciwko prawom pracownika. Postępowanie mandatowe. Komentarz do art. 281–283 KP i art. 17, 95–102a KPW. Komentarz, dr Sebastian Kowalski). Wydaje się więc, że jeśli pracodawca nie zawrze z pracownikiem umowy o pracę w formie pisemnej, tylko dopuści go do pracy, to w ten sposób dokona nawiązania z nim stosunku pracy. Ustawodawca pozwolił pracodawcy na dokonanie czynności prawnej jednostronnej w postaci pisemnego potwierdzenia ustaleń co do warunków umowy o pracę. Takie potwierdzenie jest tożsame z formą dokumentową zapisaną w kodeksie cywilnym. Do zachowania dokumentowej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci dokumentu, w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie. Pracodawca zatem może potwierdzić warunki zatrudnienia w drodze: e-maili, wiadomości SMS lub za pośrednictwem faksu. O zachowaniu formy dokumentowej powinno przesądzać to, czy można przypisać dane oświadczenia woli osobie, od której pochodzi. Nie ma przy tym znaczenia, czy weryfikacja taka może nastąpić na podstawie samej treści dokumentu (np. na podstawie badania pisma sporządzonego własnoręcznie, ale nie podpisanego), czy przy uwzględnieniu sposobu złożenia oświadczenia, np. przez identyfikację numeru IP komputera, adresu e-mail czy numeru telefonu, z którego wysłano e-mail lub wiadomość SMS obejmujące oświadczenie woli (Kodeks cywilny. Komentarz, red. prof. dr hab. Edward Gniewek, prof. dr hab. Piotr Machnikowski).