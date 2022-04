Zgodnie z projektem umowa na okres próbny co do zasady wciąż nie będzie mogła przekraczać trzech miesięcy (jak obecnie), ale jeśli następnie pracodawca ma zamiar zawrzeć kontrakt na czas określony, krótszy niż sześć miesięcy, to nie powinna przekraczać jednego miesiąca. Jeśli zaś planowana później umowa terminowa ma trwać co najmniej sześć miesięcy, ale krócej niż rok, to poprzedzająca ją próba mogłaby trwać maksymalnie dwa miesiące. Strony mogą wydłużyć jednak te okresy o kolejny miesiąc (czyli odpowiednio do dwóch i trzech miesięcy), jeśli uzasadnia to rodzaj powierzonych obowiązków. Rząd tłumaczy takie rozwiązanie wymogami unijnymi, ale to nie przekonuje ani pracodawców, ani związkowców. Ci pierwsi wskazują, że wspólnotowe przepisy dopuszczają zawieranie umów na okres próbny do sześciu miesięcy (lub nawet dłużej, jeśli uzasadnia to rodzaj zatrudnienia). Krytykują też wprowadzenie pojęcia „zamiaru” zawarcia późniejszej umowy. W końcu umowa na okres próbny ma umożliwić sprawdzenie, czy dana osoba spełnia warunki do zatrudnienia na danym stanowisku i czy w ogóle będzie z nią kontynuowana współpraca (czyli to raczej długość podpisywanej następnie umowy terminowej zależy od przebiegu okresu próbnego, a nie na odwrót). Firmy wskazują też, że projektowane rozwiązania nie regulują sytuacji, gdy zamiar zawarcia kolejnej umowy zmieni się w trakcie okresu próbnego (czyli czy np. firma, która zastosowała dwumiesięczny okres próbny, może następnie podpisać umowę tylko na pięć miesięcy?).