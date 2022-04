Obecnie pracownika opiekującego się dzieckiem do czterech lat nie wolno – bez jego zgody – zatrudniać w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie przerywanego czasu pracy ani wysyłać w podróż służbową (art. 178 par. 2 kodeksu pracy). Rządowy projekt nowelizacji k.p. przewiduje rozszerzenie tego uprawnienia. Po zmianach objęci zostaną nim rodzice dzieci do ósmego roku życia. Przywilej udzielania zgody np. na nadgodziny lub delegację uzyska więc dodatkowo co najmniej kilkaset tysięcy pracowników. Taką modyfikację odczują zatrudniający.

– Omawiany przepis może prowadzić do zaburzenia organizacji pracy w niektórych przedsiębiorstwach – wskazuje Związek Przedsiębiorców i Pracodawców w opinii do projektu nowelizacji k.p.

Termin na wnioskowanie o urlop opiekuńczy (trzy dni przed rozpoczęciem korzystania z niego) też może być problematyczny. – To za krótki czas na zapewnienie zastępstwa i normalnego toku pracy. Termin na złożenie wniosku należy wydłużyć do co najmniej siedmiu dni – postulują Pracodawcy RP.

Rząd przypomina, że kształt projektu nowelizacji jest determinowany regulacjami unijnymi. Realizuje on bowiem dwie unijne dyrektywy, w tym tę z 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów (Dz.U. L 188/79). W uzasadnieniu do projektu resort rodziny i polityki społecznej podkreślił, że np. zmiana dotycząca nadgodzin, pracy nocnej i delegacji rodziców jest zgodna z art. 1 dyrektywy i ma na celu ułatwienie pracownikom godzenia życia zawodowego i rodzinnego. To nie do końca przekonuje zatrudniających. – Zmiana k.p. jest wymagana przez przepisy Unii Europejskiej i z pewnością musi zostać przeprowadzona. Niemniej jednak przedstawiona propozycja zawiera wiele norm, które są bardziej restrykcyjne niż wymogi dyrektyw – wskazuje Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.