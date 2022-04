Krzysztof Jakubowski, prezes Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia, twierdzi, że skala procederu staje się masowa. Ukrainki są wysyłane do pracy, nie mając odpowiedniej wizy wymaganej w Niemczech ani długotrwałej rezydencji w Polsce, co też upoważnia do podjęcia tam pracy. Nierzetelnie działające firmy zarabiają więc na dostarczaniu taniej siły roboczej, ze szkodą dla pracownic z Ukrainy. Po pierwsze dlatego, że wyjeżdżając na dłużej niż miesiąc z Polski, tracą prawo do wszystkich przywilejów socjalnych i szczególnej ochrony, jakiej podlegają na podstawie specustawy. Po drugie otrzymują tam zwykle wynagrodzenie o ok. 30 proc. mniejsze od przeciętnych stawek w branży opieki. – Tracą też rzetelnie działające firmy. Już dziś kontrahenci z Niemiec odmawiają im współpracy, bo mają dostęp do tańszych pracowników z Ukrainy. Spadek zamówień szacowany jest na co najmniej 20 proc. – zaznacza Krzysztof Jakubowski.