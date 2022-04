Ustawa wprowadza ochotniczą zasadniczą służbę wojskową. Ma trwać 12 miesięcy i będzie zbliżona do obowiązkowej służby, która od 2010 r. wciąż jest zawieszona. Armia zamierza stawiać na ochotników i aktywnie o nich zabiegać. Do służby wojskowej będzie można zaciągnąć się bez zbędnych formalności, będą dodatkowe ułatwienia również dla pracujących i studiujących. Zachęty mają sprawić, że armia zawodowa wzrośnie ze 111,5 tys. obecnie do 250 tys. żołnierzy zawodowych. Liczba służących w Wojskach Obrony Terytorialnej ma wzrosnąć z 32 tys. do 50 tys. Resort obrony chce specjalnymi dodatkami zachęcać doświadczonych żołnierzy do jak najdłuższego pozostania w armii.