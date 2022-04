- Składają je zwykle firmy z branż budowlanej i transportowej. Cierpią one na niedobór pracowników, którzy wyjechali do Ukrainy, i w efekcie przedsiębiorstwa te często nie są w stanie realizować podpisanych wcześniej kontraktów. Przekłada się to na niedobór pieniędzy niezbędnych m.in. do zapłaty składek - wskazuje Julita Jezierska.