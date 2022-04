Sprawa dotyczyła byłego pracownika urzędu skarbowego. Był on zatrudniony na stanowisku kontrolera skarbowego i choć otrzymywał zadowalające oceny kwalifikacyjne, w 2017 r., w związku z reformą i utworzeniem Krajowej Administracji Skarbowej nie zaproponowano mu stanowiska. W efekcie jego stosunek pracy wygasł. Mężczyzna skierował jednak sprawę do sądu, twierdząc, że pracodawca nie uzasadnił braku propozycji dalszego zatrudnienia i zażądał przywrócenia do pracy. Jednak w sądzie I i II instancji nie uzyskał pozytywnego rozstrzygnięcia. Okazało się bowiem, że na swoim koncie miał aż dwie sprawy dyscyplinarne, jedną zakończoną ponad 10 lat temu orzeczeniem nagany, a drugą toczącą się w trakcie wdrażania reformy KAS. Przy czym w tej drugiej sprawie zarzuty były na tyle poważne, że pracownikowi groziło wydalenie ze służby cywilnej (której był członkiem). Stąd dyrektor poprzestał jedynie na poinformowaniu pracownika, że nie zaproponuje mu stanowiska w nowej KAS z powodów, które on sam dobrze zna.