Wejście w życie pakietu mobilności i zmiana ustawy o czasie pracy kierowców (dalej: ustawa) spowodowały, że kierowcy nie mogą otrzymywać już świadczeń z tytułu zagranicznych podróży służbowych. Wyjazd kierowcy w międzynarodową trasę nie jest już bowiem za taką podróż uznawany. W zamian za to do kierowców mają zastosowanie wyłączenia z podstawy opodatkowania i oskładkowania części ich wynagrodzenia , jakie stosuje się u pracowników zatrudnionych za granicą. Wynika to z art. 21b ustawy, który wszedł w życie 2 lutego 2022 r. Zgodnie z jego brzmieniem do tych kierowców znajdą zastosowanie przepisy dotyczące: