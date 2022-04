Program wdrożony przez UNHCR ma na celu udzielenie osobom, które uciekły przed wojną, pomocy w zaspokojeniu ich najpilniejszych potrzeb do czasu znalezienia pracy lub uzyskania dostępu do świadczeń w Polsce, takich jak pomoc społeczna. Jego zasady przewidują, że wsparcie jest wypłacane przez trzy miesiące w kwocie 710 zł miesięcznie dla uchodźcy, który się po nie zgłosi, plus po 610 zł na każdego członka gospodarstwa domowego, przy czym nie może to być więcej niż 2540 zł dla całej rodziny. To oznacza, że np. matka, która przyjechała do Polski z jednym dzieckiem, może otrzymać 1320 zł, z dwójką dzieci – 1930 zł miesięcznie, a rodzina licząca co najmniej cztery osoby – 2540 zł.