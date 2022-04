Przedsiębiorca miał jednak zastrzeżenia do podjętych przez inspektora czynności. W jego ocenie były one niezgodne z przepisami ustawy - Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 162 ze zm.). Na nic się to jednak zdało, bowiem organ rentowy wydał postanowienie o kontynuowaniu kontroli, które następnie podtrzymał prezes ZUS. W konsekwencji sprawa trafiła do sądu. WSA w Warszawie oddalił jednak skargę płatnika. Z kolei NSA uwzględnił skargę kasacyjną, stosując korzystną dla firm wykładnię przepisów.