W okresie m.in. ciąży oraz urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, ojcowskiego zabronione będzie nie tylko zwolnienie, ale też przygotowanie do niego. Tak wynika z rządowego projektu nowelizacji k.p., który wdraża dwie unijne dyrektywy (w tym tę z 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów; Dz.Urz. UE L 188/79). Pracodawcy wskazują, że będzie im grozić grzywna, ale nie jest jasne, za co dokładnie, bo nie wiadomo, jak należy rozumieć pojęcie „przygotowań”. - Czy ustawa ma wpływać na myśli pracodawcy? Będą za nie karani? - pytają ironicznie organizacje przedsiębiorców, które konsultują te przepisy. Podkreślają jednocześnie, że nieostry przepis karny wywoła wątpliwości co do zgodności z konstytucją. Z tych samych powodów krytykują też wprowadzenie - w określonych przypadkach - zakazu działań równoważnych do zwolnień. To też niedookreślone pojęcie.