Jest ona wypłacana przez ZUS, pobiera ją obecnie ok. 11 tys. osób. Przysługuje uczniom szkół ponadpodstawowych, studentom szkół wyższych i uczestnikom studiów doktoranckich, jeżeli stali się całkowicie niezdolni do pracy w czasie nauki. Świadczenie jest wypłacane w wysokości najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (obecnie to 1338,44 zł) i podlega corocznie waloryzacji.