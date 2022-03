Na pracodawcy, który zatrudnia ludzi do tego rodzaju prac, spoczywa kilka dodatkowych obowiązków, których nie musi dopełniać przy innych pracownikach – musi on prowadzić ewidencję dotyczącą wykonywanej przez takie osoby pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze i opłacać za nich składkę na Fundusz Emerytur Pomostowych (1,5 proc. podstawy wymiaru). Obowiązkiem firmy jest też przekazanie do ZUS informacji o okresach wykonywania takiej pracy przez zatrudnione osoby – na wyznaczonym do tego formularzu i w określonym terminie.