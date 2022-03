W efekcie przygotował projekt nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw . Zakłada on ograniczenie funkcjonowania art. 31zd tarczy antykryzysowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.), na mocy którego organ rentowy nie wypłaca odsetek za świadczenia przelane po terminie (informowaliśmy o tym w DGP nr 57/2022 „Opieszałość ZUS nie będzie już chroniona przez tarczę”). Do tej pory nie było jednak wiadomo, w jaki sposób będzie funkcjonować to ograniczenie.