W opisywanym przypadku wnioskodawcą był 72-letni mężczyzna, który wykazał w ZUS zaledwie 14 lat i niecałe cztery miesiące okresów składkowych i nieskładkowych. Nie miał więc prawa do emerytury na zasadach ogólnych. Wprawdzie wskazywał, że był przez wiele lat zatrudniony za granicą – konkretnie w Hiszpanii – ale nie był zgłoszony do tamtejszych ubezpieczeń społecznych i nie były z tytułu tego zatrudnienia opłacane jakiekolwiek składki. W efekcie prawie przez 17 lat (jak ustalono w postępowaniu) nie był ubezpieczony i nie mógł tego okresu doliczyć do swojego stażu emerytalnego.