Kodeks pracy (dalej: k.p.) nie zawiera przepisów , które regulowałyby kwestię wliczania do czasu pracy szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe. Jedynie art. 2373 par. 3 k.p. stanowi, że szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Nawet okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadza się w miarę możliwości w godzinach pracy, co de facto oznacza, że mogą być one wykonywane po godzinach pracy i co za tym idzie, nie będą wtedy wliczane do czasu pracy.