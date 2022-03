Problem w tym, że na skutek zmian wprowadzonych przez Polski Ład termin płacenia składek emerytalno-rentowych w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą (oraz innych płatników) został przesunięty z 10. do 20. dnia następnego miesiąca. To zaś spowodowało, że termin, w którym niepełnosprawny przedsiębiorca musi złożyć wniosek Wn-U-G, przypada po terminie płatności składek z uwzględnieniem 14-dniowego opóźnienia. W efekcie, jak wyjaśnia BON, składki do ZUS za luty br. są płatne do 21 marca (bo 20 marca przypada w niedzielę), margines opóźnienia w ich płatności trwa do 4 kwietnia, ale wniosek trzeba złożyć do 31 marca. To oznacza, że gdyby taka osoba chciała opłacić składki z 14-dniowym opóźnieniem, to nie otrzyma refundacji, bo minie jej czas na złożenie wniosku Wn-U-G.