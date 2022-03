Nie ma żadnych przeszkód, aby Ukraińcy, którzy przybyli do Polski, uciekając przed wojną, mogli podjąć tu zatrudnienie. Specustawa wskazuje, kto może pracować w Polsce na uproszczonych zasadach. Wynika z niej, że obywatel Ukrainy jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku gdy:

Oznacza to, że na podstawie tych przepisów pracować w Polsce mogą zarówno Ukraińcy, którzy otrzymali prawo do legalnego pobytu, przekraczając granicę od 24 lutego 2022 r., oraz pozostali, którzy zgodnie z prawem przebywają już na terytorium Rzeczypospolitej na mocy innych tytułów pobytowych.

Jak informowali przedstawiciele rządu, dzięki specustawie wystarczy pieczątka o przekroczeniu ukraińsko-polskiej granicy po 24 lutego 2022 r. w paszporcie, aby korzystać z otwartego dostępu do rynku pracy. Stempel daje także prawo do legalnego pobytu w Polsce przez 18 miesięcy od 24 lutego 2022 r. Zatem najlepiej byłoby, gdyby obywatel Ukrainy miał taką pieczęć w dokumencie. Jeżeli natomiast z różnych przyczyn jej nie ma, to powinien się zarejestrować. Warto też, aby osoba starająca się o pracę zwróciła się do gminy o wydanie numeru PESEL. Wówczas oświadczy, pod groźbą odpowiedzialności karnej, że przyjechała z Ukrainy do Polski po 24 lutego 2022 r., a spełnienie tych warunków zapewnia jej prawo do legalnego pobytu. Rejestracja ruszyła wczoraj.