Dlatego o pracowników z Ukrainy zaczyna konkurować coraz więcej branż. Co więcej, zaczynają im pomagać, by mogli szybko wejść na rynek. Branża beauty szykuje apel do rządu, by wsparł salony w ponoszeniu kosztów mieszkania, przedszkola czy innej opieki dla dzieci pracownic, które przyjdą do pracy. Ma być gotowy w tym tygodniu. Już dziś natomiast angażuje się w szkolenia . – Nieustannie dzwonią do mnie właściciele salonów kosmetycznych, bo doskonale znają wartość tych pracownic. Dotychczas wszystkie trendy w tej branży płynęły właśnie ze Wschodu, a m.in. w Charkowie czy Kijowie odbywały się świetne kursy – opisuje Magdalena Perec z Piły, która działa w branży beauty. Do jej miasta przyjechało kilkaset uchodźczyń. Postanowiła zorganizować dla chętnych pań kurs języka polskiego. Zgłosiło się 100 osób. Z jej szybkiego rozeznania wynika, że przynajmniej 15 z nich prowadziło dotąd w swoich rodzinnych miastach gabinety kosmetyczne. – To osoby z wielkim doświadczeniem, które dodatkowo świetnie radzą sobie w mediach społecznościowych. Ich zatrudnienie oznacza dla gabinetu znaczne zwiększenie swoich zasięgów. Dodatkowo Ukrainki są szczególnie poszukiwane przez Polki, które do tej pory prowadziły jednoosobową działalność gospodarczą. Teraz widzą dla siebie szansę pozyskania pracownika przy jednoczesnym zdjęciu z siebie obciążenia pracą nawet 12 godzin na dobę – opisuje.