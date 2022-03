– Ponieważ większość uciekających przed wojną w Ukrainie to kobiety z dziećmi, uznaliśmy, że jeśli mają one podjąć pracę, to muszą mieć zapewnioną opiekę nad dziećmi. I tak staramy się konstruować swoje oferty dla nich – mówi Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich. Stąd też pojawił się pomysł tworzenia przez pracodawców punktów przedszkolnych.

– W federacji jest mocno reprezentowany sektor usług, w którym kobiety najszybciej mogą znaleźć pracę. Wysłaliśmy apel do skupionych pod naszym szyldem firm. Dodatkowo przy FPP jest fundacja Aktywizacja bez granic. Do tej pory zajmowała się przywracaniem na rynek pracy osób z niepełnosprawnościami. Teraz wzięła na siebie nowe obowiązki, czyli pomoc w organizacji przedszkoli – tłumaczy i dodaje, że środki na ten cel zapewniają stowarzyszone w federacji firmy. Do końca miesiąca w Polsce chcą mieć siedem przedszkoli, w jednej placówce ma być 20–30 dzieci. Powstaną m.in. w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Łodzi, Gliwicach. – Ale to nie koniec, bo nasza fundacja ma przedstawicielstwo w każdym mieście wojewódzkim. Chcemy, by na 10 dzieci przypadała jedna opiekunka. W tej roli również widzimy osoby z Ukrainy – mówi Kowalski.

O miejscach opieki dla małych dzieci myślą też przedsiębiorcy związani z innymi organizacjami. Jak informuje Robert Lisicki, dyrektor departamentu pracy Konfederacji Lewiatan, głównie chodzi o kluby dziecięce dla dzieci w wieku od jednego do trzech lat. – Mamy zapytania od naszych członków, jak je zorganizować, czyli do kogo się zgłosić, jakie warunki formalne należy spełnić, ile to zajmie czasu – wyjaśnia.

Tu na razie jest 30 miejsc, ale docelowo może być nawet 100. Placówka jest otwarta od 7 do 18, zapewnia wyżywienie, które kosztuje firmę ok. 25 tys. zł miesięcznie. Na pytanie, jak długo będzie funkcjonować, pada odpowiedź: tyle, ile będzie potrzeba. – Mamy umowę najmu tego budynku do połowy 2023 r. – mówi Ewa Wernerowicz. Apeluje do innych przedsiębiorców, by działali podobnie.

Na ten apel odpowiedział m.in. Paweł Gronowski, prezes firmy Rekeep Polska. – Przygotowujemy dwa przedszkola, w Gliwicach i w Łodzi. Mają służyć dzieciom w wieku od trzech do siedmiu lat. Jesteśmy na etapie szukania obsady do przedszkoli. Chcemy, by to byli opiekunowie z Ukrainy i Polski, bo to też jest forma integracji – opisuje. Dodaje, że jego firma jest w Łodzi dużym pracodawcą, zatrudnia przeszło 10 tys. osób, z czego gros to Ukraińcy. – Przez naszych pracowników ściągamy teraz do pracy uchodźców, a do oferty pracy dołączamy tę związaną z opieką. Nasza świetlica ma ruszyć od przyszłego miesiąca.