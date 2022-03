Do służby wojskowej będzie można zaciągnąć się bez zbędnych formalności, będą dodatkowe ułatwienia dla pracujących i studiujących. Zachęty mają sprawić, że armia zawodowa wzrośnie z obecnych 111,5 tys. do 250 tys. żołnierzy zawodowych. Liczba służących w Wojskach Obrony Terytorialnej ma wzrosnąć z 32 tys. do 50 tys. Przy pomocy specjalnego dodatku w kwocie ok. 2,5 tys. zł brutto resort obrony będzie mógł próbować zatrzymać w armii wojskowych z doświadczeniem, którzy będą chcieli odejść do cywila lub przejść na emeryturę. Co więcej, osoby wstępujące do korpusu szeregowego na wstępie będą mogły liczyć na 4 tys. zł brutto. Takie m.in. rozwiązania zakłada przyjęta przez Sejm ustawa o obronie ojczyzny, skierowana teraz do prac w Senacie.