Zamierzamy zamówić dla grupy pracowników działu technicznego karty żywieniowe, którymi będą płacić za posiłki w czasie pracy poza firmą. Nie mamy co prawda takiego obowiązku, ale ma to być forma dodatkowego wynagrodzenia, którą pracownicy akceptują. Tak więc każdy z pracowników otrzyma na start określony limit kwotowy na karcie, a w razie jego wyczerpania karta będzie zasilona przez firmę pracodawcy. Czy taka karta jako przychód dla pracownika podlega oskładkowaniu, czy też może korzystać ze zwolnienia? Jeśli tak, to do jakiej kwoty?

Tego rodzaju karta korzysta ze zwolnienia ze składek do kwoty 300 zł miesięcznie, o ile przy jej użyciu można nabyć gotowe, przyrządzone do spożycia posiłki lub produkty na tyle przetworzone, że nadają się do konsumpcji. To także przychód