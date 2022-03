Jak podkreśla, jeżeli organ rentowy w terminie nie ustalił prawa do świadczenia lub go nie przelał, jest zobowiązany do wypłaty odsetek. - W specyfice ubezpieczeń społecznych to jedyny instrument, który motywował ZUS, żeby działał jak najszybciej - dodaje. Tym bardziej że w ubezpieczeniach społecznych nie ma, stosowanej w innych działach prawa administracyjnego, konstrukcji „milczącej zgody”, która zakłada, że sprawę uważa się za rozstrzygniętą zgodnie z wnioskiem strony, jeżeli w terminie przewidzianym na jej załatwienie organ nie odniósł się do jej żądania.