Zmieniło się to po wejściu w życie nowych regulacji – obecnie każdy prowadzący pozarolniczą działalność ma obowiązek przekazywać dokumenty rozliczeniowe co miesiąc. Wynika to z nowych zasad ustalania składki na ubezpieczenie zdrowotne . Przypomnijmy, że od tego roku podstawa jej wymiaru jest uzależniona od stosowanej przez przedsiębiorcę formy opodatkowania i wysokości uzyskiwanych w poprzednim miesiącu przychodów albo dochodów.