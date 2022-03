Przepisy tej ustawy mają zapewnić podstawę prawną do podejmowania działań pomocowych wobec Ukraińców, którzy w wyniku inwazji Rosji zostali zmuszeni do opuszczenia swojego państwa i wjechali, posiadając stosowne uprawnienie wjazdowe, na terytorium Polski. A takich osób jest wiele. Według najnowszych danych od wybuchu wojny do naszego kraju przyjechał już ponad 1 mln uchodźców.