Nasz pracownik odwołał się do sądu pracy od dyscyplinarnego zwolnienia z pracy. Zwolniony został za kradzież paliwa z pojazdu, którym wykonywał przewozy. Sytuacja jest jednak nietypowa. Kradzież paliwa widział pracownik ochrony, ale kierowca niedługo potem paliwo zwrócił. Twierdził, że je tylko pożyczył. Czy w tej sytuacji dyscyplinarka była zasadna? Czy sąd może przywrócić go do pracy?

Okoliczności, w których pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, zostały określone w art. 52 kodeksu pracy (dalej: k.p.). Jest to możliwe w przypadku: Rozwiązanie umowy w ten sposób nie może nastąpić po upływie jednego miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy.