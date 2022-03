Umowy cywilnoprawne (najczęściej umowy zlecenia i umowy o dzieło) nie powodują powstania stosunku pracy, nawet wtedy gdy są realizowane w zbliżonych warunkach co umowy o pracę, w tym z wykorzystaniem takiego samego sprzętu. Mimo że osoby pracujące na podstawie tych umów nie mają wielu przywilejów pracowniczych, to mają prawo do bezpiecznych warunków pracy. Należy bowiem pamiętać, że konstytucyjna gwarancja bezpiecznej pracy dotyczy każdej formy zatrudnienia.